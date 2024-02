Activistes de Resposta Alimentària llancen puré a un quadre de Monet en un museu de Lió

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

Dos membres del grup ecologista Resposta Alimentària han llançat aquest dissabte puré contra el quadre de Claude Monet 'Primavera' al Museu de Belles arts de Lió, al sud-est de França, en una nova acció directa similar a la que va protagonitzar la Mona Lisa de Leonardo da Vinci al Museu del Louvre de París fa dues setmanes.

El museu ja ha anunciat que presentarà una denúncia per "acte de vandalisme" contra les dues responsables, ara detingudes, tot i que el quadre en si sembla que no ha patit danys, ja que està protegit per un esmalt.

Aquest oli de 1872 serà objecte d'un "informe sobre l'estat de la pintura i després es procedirà a una restauració", ha explicat la pinacoteca en un comunicat.

"Aquesta primavera serà l'única que ens quedarà si no reaccionem. Què pintaran els nostres futurs artistes?", expliquen les dues activistes, Ilona i Sophie, dretes davant de l'obra, en un vídeo publicat pel grup en el seu compte d'X. En les seves samarretes blanques hi duien el nom del grup, Resposta Alimentària.

"L'art és l'homenatge més bell a la vida. Ens encanta, però als nostres futurs artistes no els quedarà res per pintar en un planeta cremat. Ja no podran somiar en un món de múltiples conflictes. Encara tenim una oportunitat. Hem de despertar i resistir", planteja el grup en el seu missatge.

L'alcalde de Lió, Grégory Doucet, ha expressant el seu suport als equips del Museu de Belles arts de Lió en un missatge a X. "Lamento l'acció empresa avui (dissabte) al Museu de Belles arts de Lió contra un quadre de Monet. Tot el meu suport als equips, que s'han vist obligats a tancar part del museu", ha apuntat l'alcalde ecologista. "Però davant l'emergència climàtica la inquietud és legítima. Responem a això amb mesures decidides", ha assegurat.