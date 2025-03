Activistes propalestins assalten el camp de golf de Trump al Regne Unit: "Gaza no es ven"

LONDRES 8 març (DPA/EP) -

Un grup d'activistes propalestins han assaltat aquesta nit passada el camp de golf que posseeix el president dels Estats Units a la localitat britànica de Turnberry, que han omplert de pintades contra la seva proposta de convertir la Franja de Gaza en una zona turística després d'expulsar tota la població per la força.

Els activistes van pintar amb lletres de tres metres la frase 'Gaza no es ven' sobre la gespa del camp i van fer malbé els 'greens' a més de pintar la façana sencera de la casa club amb esprai vermell.

L'organització Palestine Action s'ha atribuït la responsabilitat de la incursió com una "resposta directa a la intenció declarada de l'administració nord-americana de netejar Gaza ètnicament".

La setmana passada, el president nord-americà va publicar un vídeo d'intel·ligència artificial a la seva plataforma Truth Social, en què promocionava els seus plans per a la Franja, que l'incloïa a ell mateix i al president d'Israel, Benjamin Netanyahu, sense camisa, bevent al complex turístic "Trump Gaza".

Trump va enviar un missatge als dos milions d'habitants de Gaza a la seva plataforma Truth Social amb el text següent: "Al poble de Gaza els espera un futur bell, però no si prenen ostatges", va fer saber en referència als ostatges israelians que continuen en mans de les milícies palestines de Hamas. "Si ho fan", va amenaçar directament, "estan morts".

Un portaveu de Palestine Action ha manifestat que l'organització "rebutja el tracte que Donald Trump dona a Gaza com si fos la seva propietat per disposar-ne com vulgui" i, "per deixar-ho clar, li hem demostrat que la seva propietat no està a resguard d'actes de resistència".

"Continuarem prenent mesures contra el colonialisme nord-americà-israelià a la pàtria palestina", ha afegit el portaveu en uns comentaris a Press Association.