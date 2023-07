Activistes i polítics francesos van a la protesta contra l'actuació policial a París

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

Activistes i polítics francesos han anat aquest dissabte a la tarda a la Plaça de la República de París per protestar contra l'actuació policial durant els disturbis per la mort del jove Nahel M. a mans d'un policia a Nanterre, tot i que la plaça està bloquejada per les forces de seguretat després que les autoritats prohibissin la concentració.

Prop d'un centenar d'associacions, sindicats i partits enquadrats en l'esquerra, entre ells La França Insubmisa i la CGT, han convocat aquest dissabte "marxes ciutadanes", per expressar "dol" i criticar polítiques "discriminatòries contra els barris populars".

Aquestes organitzacions es mobilitzen a més "per al manteniment de les llibertats públiques i individuals", exigeixen "una profunda reforma de la policia, de les seves tècniques d'intervenció i del seu armament".

En el centre de la protesta hi ha un recordatori en memòria d'Adama Traoré, jove francès d'origen de Malí de 24 anys, mort el 19 de juliol de 2016 sota custòdia policial. L'arrest es va produir després d'una persecució per part dels gendarmes, exonerats per la Justícia francesa. S'espera que la seva germana, Assa, vagi a la protesta.

La Policia ha argumentat que la reunió ha estat prohibida per anunciada només amb un dia d'antelació i perquè podria coincidir amb altres dues concentracions a la Plaça de la República també previstes per a aquest dissabte en favor de la comunitat palestina i per denunciar la guerra a Ucraïna, quan es compleixen 500 dies del conflicte.