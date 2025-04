ACNUR destaca que el Papa va ser un "defensor incansable" de les persones migrants

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) ha expressat aquest dilluns el seu pesar per la mort del Papa Francesc, mort als 88 anys en la seva residència de la Casa Santa Marta del Vaticà, i ha destacat que va ser un "defensor incansable" dels drets i la dignitat de les persones refugiades, migrants i "desplaçades per la força a tot el món".

"La seva defunció és una pèrdua per tots els que ens inspirem en els seus principis i valors, i el seu llegat seguirà guiant i enfortint el nostre treball per protegir a els qui es veuen forçats a fugir", resa un comunicat en el qual han traslladat el seu "més sentit condol" a la comunitat catòlica de tot el món "i a tots aquells que ploren la pèrdua d'un líder moral compassiu i valent".

ACNUR ha destacat que el Pontífex "va parlar de forma contínua i implacable a favor de les víctimes de la guerra i dels qui es veuen forçats a fugir de les seves llars". "Va recordar al món les tragèdies humanes que s'estan produint a les fronteres europees i més enllà d'elles, i va destacar la responsabilitat que compartim de protegir les vides d'els qui es veuen forçats a fugir", ha agregat.