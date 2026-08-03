Un accident de trànsit al centre d'Itàlia deixa almenys sis morts i 30 ferits

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MADRID, 3 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys sis persones han mort i altres trenta han resultat ferides en un aparatós accident de trànsit en el centre d'Itàlia en el qual s'han vist implicats quatre vehicles, dos d'ells un autobús i una autocaravana.
El sinistre ha tingut lloc entre els quilòmetres 18 i 19 de l'autopista que uneix Terni i Rieti, concretament a l'altura de la localitat de Colli sul Velino, a uns 100 quilòmetres al nord-est de Roma.
Les víctimes mortals, segons ha apuntat el diari italià 'La Stampa', correspondrien amb dos conductors d'autobús, dos passatgers de la vintena que anaven en el mateix, i altres dues persones que viatjaven en l'autocaravana involucrada en l'accident, que també ha afectat a dos automòbils.