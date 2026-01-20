Absolen Le Pen en un cas de difamació per vincular una dona amb l'"islam radical"

MADRID 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La justícia de França ha absolt aquest dimarts la líder ultradretana Marine Le Pen en un cas de difamació obert en contra seu per haver vinculat una dona que duia el vel islàmic amb l'"islam radical".
Un tribunal de París ha indicat que no hi ha prou indicis que fonamentin la demanda atès que "si bé aquest assumpte forma part d'un debat públic en la societat francesa, associar una persona amb la pràctica estricta d'una religió (...) no constitueix un insult".
Així, la cort ha anunciat la deliberació en presència de la demandant, Yasmine Ouirhane, que ara té 30 anys i s'ha presentat als jutjats sense vel, si bé Le Pen no hi ha acudit.
El cas es remunta a l'any 2019, abans de les eleccions al Parlament Europeu, quan Le Pen va comentar una fotografia en la qual apareixia Ouirhane, aleshores estudiant de l'Institut d'Estudis Polítics de Bordeus. L'estudiant havia estat nomenada "jove europea de l'any", segons una fundació alemanya, que ho celebrava amb una imatge en la qual apareixia amb el vel groc onejant una bandera de la Unió Europea.
Aleshores, Le Pen va indicar a través de les xarxes socials que per ella i el seu partit, Reagrupament Nacional, "el suport a l'islam radical és un 'no'".
La cita judicial d'aquest dimarts coincidia amb la vista prevista davant el tribunal d'apel·lacions, també situat a París, on Le Pen haurà de declarar en el cas obert per presumpte desviament de fons del Parlament Europeu i que esquitxa onze acusats més. El resultat d'aquest judici podria tenir efectes decisius per a la seva candidatura presidencial el 2027.