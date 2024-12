ABC News acorda pagar més de 14 milions d'euros a Trump després d'una demanda per difamació

Alie Skowronski/TNS via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID 15 des.

La cadena nord-americana ABC News haurà de pagar 15 milions de dòlars (prop de 14,2 milions d'euros) al president electe, Donald Trump, després d'un acord aconseguit entre les dues parts després que el republicà va demandar la cadena per difamació el març d'enguany.

"ABC News i George Stephanopoulos lamenten les declaracions sobre el president Donald J. Trump fetes durant una entrevista de George Stephanopoulos amb la representant Nancy Mace a 'This Week' d'ABC el 10 de març del 2024", emetrà la cadena com a nota de l'editor sobre l'article objecte de la demanda, segons la CNN.

Un portaveu d'ABC News ha manifestat en un comunicat la seva satisfacció: "Ens complau que les parts hagin arribat a un acord per desestimar la demanda en els termes de la presentació judicial".

Trump va presentar una demanda contra ABC News i el seu presentador Stephanopoulos al març de 2024, en què acusava de difamació després d'una entrevista amb la representant republicana Nancy Mace en la qual Stephanopoulos va repetir diverses vegades que un jurat havia trobat Trump culpable de violació en relació amb les acusacions de Jean Carroll, qui havia acusat Trump de violar-la en els anys 90, una al·legació que ell ha negat.

El 2023, un jurat va determinar que Trump havia abusat sexualment de Carroll, encara que no el va trobar culpable de violació. Carroll va rebre 5 milions de dòlars per agressió i difamació, i al gener de 2024, 83,3 milions addicionals per les declaracions de Trump. A l'agost del 2023, un jutge va determinar que l'acusació de violació de Carroll era "substancialment certa".

Trump va al·legar que les declaracions de Stephanopoulos eren "falses, intencionals, malicioses i dissenyades per causar dany". Al juliol del 2024, un jutge va rebutjar la sol·licitud d'ABC News de desestimar la demanda, ja que les afirmacions de Stephanopoulos eren prou diferents del veredicte del jurat, que no va trobar Trump culpable de violació.

El magnat continua amb el seu historial de demandes contra mitjans, inclosa una demanda de 10 mil milions de dòlars a CBS per una entrevista amb la vicepresidenta Kamala Harris, que l'acusa d'interferència electoral.