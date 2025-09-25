Abbas denuncia a l'ONU el "genocidi" d'Israel i reivindica el control de Gaza

MADRID 25 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, ha denunciat el "genocidi" que Israel ha estat executant des de fa tres anys sobre la Franja de Gaza, a més dels assentaments a Cisjordània, i ha reivindicat davant l'Assemblea General de les Nacions Unides el control de l'enclavament sense la participació de Hamas.
"No és una simple agressió, és un crim de guerra, un crim de lesa humanitat, que s'ha constatat, s'ha registrat i quedarà gravat en la consciència comuna", ha expressat Abbas, després de denunciar que són dos milions de persones les que corren el risc de morir de fam a Gaza.
"Es recordarà com un dels capítols més tràgics del segle XXI", ha dit Abbas, qui ha lamentat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, mantingui les seves aspiracions expansionistes no només a Gaza i Cisjordània, sinó també en altres països àrabs de la regió.
Amb tot, Abbas ha destacat que rebutgen els atemptats de Hamas del 7 d'octubre del 2023. "Aquests actes no representen el poble palestí, ni tampoc la seva lluita", ha dit, alhora que ha demandat l'alliberament dels ostatges.
Hamas "no tindrà cap paper" en un futur govern palestí a la Franja de Gaza, enclavament que "és part integrant de l'Estat de Palestina" i la governança del qual estan disposats a assumir. "Hamas i la resta de faccions hauran de deposar les armes", ha afirmat.
Abbas ha retret que s'hagin aprovat "més de mil resolucions" a l'ONU sobre Palestina sense cap efecte. "Vam reconèixer l'Estat d'Israel (...), vam fer tots els esforços per establir les institucions d'un estat que convisqués en pau i seguretat amb Israel, però Israel no ha respectat els acords signats i ha treballat de manera sistemàtica per esborrar-los", ha dit.
"Els recordo que el 1988, i també el 1993, vam reconèixer i ratificar el dret a existir d'Israel. I continua sent el cas", ha reiterat Abbas, qui ha donat les gràcies als països que recentment han reconegut l'Estat de Palestina i als que també tenen previst fer-ho pròximament.
Així mateix, ha tingut paraules d'agraïment cap a totes les mostres de solidaritat que al llarg d'aquests anys han fet seva la causa palestina i ha rebutjat que aquest suport sigui equiparat amb l'antisemitisme.
Finalment, Abbas ha instat la comunitat internacional a redoblar els esforços per posar fi als atacs sobre Gaza, permetre l'entrada d'ajuda humanitària, erradicar el "terrorisme" que exerceixen els colons a Cisjordània i alliberar als ostatges de Hamas.