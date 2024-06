Els socialistes guanyen les europees a Portugal per un estret marge, segons enquestes

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Socialista de Portugal (PS) ha guanyat les eleccions europees celebrades aquest diumenge amb un estret marge sobre la governant coalició Aliança Democràtica (AD), segons les enquestes a peu d'urna difoses després del tancament d'urnes.

El sondeig publicat per la televisió pública, RTP, i elaborat per la Universitat Catòlica, atorga al PS entre un 28 i un 34 per cent de vots, seguit d'AD (28-33 per cent).

Per darrere queden Iniciativa Liberal (8-12 per cent), la ultradreta de Chega (8-12 per cent), Bloc d'Esquerra (BE, 3-5 per cent), Lliure (esquerra, 3-5 per cent), Coalició Democràtica Unitària (CDU, comunista, 3-5 per cent), Persones-Animals-Naturalesa (PA, 1-2 per cent) i Alternativa Democràtica Nacional (ADN, 1-2 per cent).

Una altra enquesta, la publicada per TVI, pronostica uns resultats molt similars, mentre des del camp demoscòpic destaquen que es tracta d'un empat tècnic entre socialistes i conservadors.