9J.- Els socialistes europeus, disposats a recolzar la reelecció de Von der Leyen si no pacta amb Meloni i Le Pen

BRUSSEL·LES, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El grup dels Socialistes i Demòcrates (S&D) en el Parlament Europeu ha mostrat aquest diumenge la seva disposició a recolzar la reelecció de la conservadora Ursula von der Leyen al capdavant de la Comissió Europea la propera legislatura, però deixant clar que els pactes amb la ultradreta són una línia vermella per la qual no recolzaran a l'alemanya si aquesta pacta amb Conservadors i Reformistes (ECR) i Identitat i Democràcia (ID), els grups de Georgia Meloni i Marine Le Pen a l'Eurocambra.

Així ho ha suggerit el vicepresident de S&D Pedro Marques, que en una compareixença davant de la premsa a la seu del Parlament Europeu abans de conèixer-se els resultats definitius, ha felicitat al Partit Popular Europeu pel seu resultat en les eleccions que han conclòs aquest diumenge, al mateix temps que ha afirmat que la família socialdemòcrata "respecta el principi de l'spitzenkandidaten", pel qual el candidat principal del partit guanyador ha de presidir la Comissió Europea.

Marques ha insistit que "es donen les coalicions per a una coalició proeuropea" i que ara toca definir les "condicions" d'un possible pacte entre els principals grups, una negociació que ha d'abordar un programa clar per a la legislatura i no centrar-se únicament en l'aprovació d'un candidat per presidir l'Executiu comunitari en la propera legislatura.

Segons les últimes projeccions facilitades pel Parlament Europeu abans que es publiquin les primeres dades oficials de recompte, el Partit Popular Europeu (PPE) guanya les eleccions amb 186 escons dels 720 en joc, seguit pel S&D amb 133 escons i els Liberals europeus (Renew), amb 82.

Els Conservadors i Reformistes haurien obtingut 70 escons segons les mateixes estimacions i ID, 60. Els Verds cauen de 71 a 53 i l'Esquerra Europea es queda en 36, un menys que en la legislatura anterior.