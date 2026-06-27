1.430 morts en els terratrèmols de Veneçuela segons el nou balanç oficial

MADRID 27 juny (EUROPA PRESS) -
1.430 persones han mort i 3.238 han resultat ferides com a conseqüència del doble terratrèmol que va sacsejar dijous la costa veneçolana, segons el nou balanç oficial publicat pel president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Rodríguez ha explicat que, gairebé 72 hores després, el sistema sanitari ha recopilat aquestes estadístiques i que des del primer terratrèmol s'han comptat 430 rèpliques. Set Estats han informat de danys severs, encara que el de la Guaira ha estat la zona més afectada.
Quant a la resposta de les autoritats, s'han distribuït 7,2 tones d'aliments, lliurat 16.145 bosses de menjar i repartit 220.434 menjars calents.
3.142 famílies estan refugiades i ateses en llocs d'assistència, i s'han fet més de 5.000 assistències mèdiques directes en hospitals, 7.500 casos resolts en punts de triatge ràpid i més de 12.000 atencions a les àrees d'impacte.