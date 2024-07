La zona de l'incendi del tren de mercaderies perilloses a Girona deixa d'estar confinada

GIRONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha aixecat el confinament establert en un radi de 200 metres a la zona on dimecres a última hora es va incendiar un tren de mercaderies perilloses, i manté activat el pla Transcat en fase de prealerta.

En una anotació a X, Protecció Civil ha informat que a les 12.30 s'ha donat per acabada la fase d'alerta del Transcat i que es manté la prealerta per continuar amb "els treballs de retirada i rehabilitació de la via".

CIRCULACIÓ INTERROMPUDA

No obstant això, es manté interrompuda la circulació de les línies R11 i RG1 entre Girona i Caldes de Malavella, i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre Maçanet-Massanes i Girona.

Segons l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el motiu de l'incendi és la caiguda de la catenària sobre una cisterna amb gas liquat que transportava el tren i que va mobilitzar 38 efectius i 13 dotacions amb dos furgons de risc químic dels Bombers de la Generalitat.

Una dotació s'ha estat a la zona per garantir que no es produís una explosió, tot i que en el moment de l'incendi només hi havia gas residual a la cisterna.