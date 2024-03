'La zona d'interès', millor pel·lícula internacional en els Premis Oscar 2024

MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -

'La zona de interés' s'ha fet amb l'Oscar a la millor pel·lícula internacional en la 96.ª edició dels premis que anualment concedeix l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques estatunidenca. El film de Jonathan Glazer, centrat en el dia a dia del comandant d'Auschwitz Rudolf Höss i la seva família, va deixar sense premi a 'La societat de la neu' el film espanyol dirigit per Juan Antonio Bayona.

La pel·lícula de Bayona, que relata la tragèdia real del vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana que va tenir lloc al 1972 i en la qual van morir 29 persones, estava nominada al guardó a la millor pel·lícula internacional junt amb la japonesa 'Perfect Days', de Win Wenders; la italiana 'Yo capitán', de Matteo Garrone; i l'alemanya 'Sala de profesores', d'Ilker Çatak.

No estava entre les nominades la pel·lícula francesa 'Anatomia d'una caiguda' de Justine Triet, que va deixar sense premi a la cinta d'Bayona en els Globus d'Or i els Critics Choice Awards i que sí està entre les nominades a millor pel·lícula. I és que l'Acadèmia va decidir que el seu representant en els Oscar fora 'A fuego lento', cinta culinària dirigida per Tran Anh Hung i protagonitzada per Juliette Binoche i Benoît Magimel, que es va quedar fora de les cinc nominades.

A més, la cinta de Bayona, que va ser la gran triumfadora en la passada edició dels premis Goya amb 12 premis, incloent millor pel·lícula i millor direcció, estava nominada al premi al millor maquillatge i perruqueria pel treball d'Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí, Montse Ribé. En aquesta categoria finalment el premi va ser para Nadia Stacey, Mark Coulier i Robert Hammond per 'Pobres criaturas'.

La gala de lliurament de 96ª. edició dels premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood es va celebrar al Dolby Theatre de Los Angeles i va estar conduïda per quarta vegada pel còmic i presentador Jimmy Kimmel.