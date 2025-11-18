Zelenski condecora sor Lucía Caram amb l'Ordre de la Princesa Olga per la seva ajuda a Ucraïna

MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha lliurat aquest dimarts a Madrid a la religiosa sor Lucía Caram l'Ordre de la Princesa Olga del III grau per portar "oració, suport i ajuda humanitària" al poble ucraïnès enmig de la guerra.
"La germana María Lucía Caram Padilla, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, ha visitat Ucraïna més de 40 vegades des de l'inici de l'agressió russa. En cada ocasió, porta amb si oració, suport als nostres soldats ferits i ajuda humanitària per al nostre poble", ha destacat Zelenski en un missatge a X.
A més, ha destacat que, gràcies a la cooperació amb la fundació de Caram, el seu país ha rebut "vehicles, medicaments, generadors, mantes, equip quirúrgic, un hospital mòbil i ambulàncies amb vigilància intensiva".
Per això, ha agraït "sincerament la seva atenció a Ucraïna". "Sempre estarem agraïts a tots aquells que no resten indiferents davant la nostra lluita i ajuden Ucraïna a protegir el seu poble: líders espirituals, figures de la societat civil, polítics, empresaris. Gràcies!", ha destacat Zelenski.