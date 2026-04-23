Yurena sobre la seva primera vegada signant llibres: "M'han regalat un nen Jesús"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La cantant Yurena ha assegurat que ja ha rebut regals dels seus fans en la primera vegada que signa llibres per la diada de Sant Jordi: "M'han regalat un nen Jesús petitó, un boli preciós amb un diamantet per sobre i estampetes i medalletes".
En unes declaracions a Europa Press a Barcelona, ha explicat que és un dia molt feliç i que li fa il·lusió viure'l des del costat dels escriptors, després de publicar les seves memòries 'Yurena. Toda la verdad de una mujer inmortal', que ha afirmat que detalla tota la seva vida perquè pensa que sempre ha estat una "gran desconeguda".
També ha destacat que fins ara s'ha trobat amb gent "súper joveneta i gent de més edat i tots molt afectuosos".