Yolanda Díaz, Sira Rego, Mónica García i Óscar López participaran avui en la manifestació de l'orgull a Madrid

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Les ministres Yolanda Díaz (Treball), Sira Rego (Joventut i Infància) i Mónica García (Sanitat), de Sumar, i el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, del PSOE, entre altres representants institucionals, participaran aquest dissabte en la manifestació de l'orgull (MADO 2025), que recorrerà els carrers de Madrid sota el lema 'Vint anys avançant en drets: ni un pas enrere', segons han confirmat a Europa Press fonts governamentals.

Així mateix, per part del PP, hi acudirà Jaime de los Santos, nou sotssecretari d'Educació i Igualtat, que encapçalarà la delegació del Partit Popular en la manifestació, segons han confirmat fonts del PP a Europa Press.

La marxa, convocada per la Federació Estatal LGTBI+ i COGAM, partirà a les 19:00 des de la plaça de Carlos V i s'espera que reuneixi més d'un milió de persones. A més, sortiran als carrers més de cent grups de manifestants i 47 carrosses, segons han informat els convocants.

Aquest any, la primera pancarta commemorarà el 20è aniversari de l'aprovació del matrimoni igualitari a Espanya i portarà el lema 'Viny anys avançant en drets: ni un pas enrere'. S'ha convidat a portar-la a personalitats de l'activisme, de l'àmbit polític i de la cultura, "com a símbol del camí recorregut i del compromís amb l'avenç i la protecció dels drets LGTBI+".

Entre les persones que encapçalaran aquesta primera pancarta hi haurà la presidenta de la Federació Estatal LGTBI, Paula Iglesias; el president de COGAM, Ronny de la Cruz; la vice-presidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; el secretari de Polítiques LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez; l'exdiputada de la VII Legislatura, Marisa Castro; la senadora per Más Madrid, Carla Antonelli; la diputada i portaveu d'Ocupació de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid, Jimena González; el portaveu de Cultura i LGTBI+ del PSOE en l'Assemblea de Madrid, Santi Rivero; el regidor del Grup Municipal Socialista de Madrid, Antonio Giraldo i la regidora d'Igualtat i Diversitat a l'Ajuntament de Mejorada del Campo, Esmeralda Burgueño.

També hi seran la presidenta de la Fundació Pedro Zerolo, Luisa Estévez; el president de Fundació Triangle, José María Núñez; la vicepresidenta de Chrysallis, Encarni Bonilla; la cantant, actriu i activista LGTBI+ Rocío Saiz; l'actor, guionista i productor Raúl Tejón; l'actriu trans gitana Chloe Santiago; Susana Pariente, en representació d'AEGAL i el coordinador general del MADO, Juan Carlos Alonso.

Juntament amb aquesta primera capçalera, la manifestació comptarà amb una segona pancarta institucional amb el lema 'Pacte d'estat contra els discursos d'odi ja!', integrada per representants de més d'una vintena d'entitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables. Aquesta iniciativa, impulsada també per la Federació Estatal LGTBI+, compta ja amb una subcomissió parlamentària al Congrés dels Diputats que treballa en el seu desenvolupament legislatiu.

Entre els que encapçalaran aquesta segona pancarta es troben la secretària confederal de Dones, Igualtat i Condicions de Treball de CCOO, Carolina Vidal López; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez; Daniel Fraile López (Chrysallis); Federico Armenteros Ávila (Fundació 26 de Desembre); Antonio Amante Sánchez (CANAE); María Sánchez Martín (CEAPA); Mauricio Valiente (CEAR); Patricia Aramayo Perianes (Consell de la Joventut d'Espanya); Pablo Laguna Sánchez (Europa Laica); María Isabel Mesón Rodríguez (MERP); l'activista de Plena Inclusió i presentadora de Planeta Fàcil TV, Eva Expósito; el president de la CNSE, Roberto Suárez; el president de la Comissió de Diversitats Sexuals del CERMI, Jesús González ; Mar Amate (Plataforma del Voluntariat d'Espanya); Carles López (Plataforma del Tercer Sector); Beth Gelb (Amnistia Internacional Espanya); i Cristina de la Serna (Fundació Secretariat Gitano).

Des de la Federació Estatal LGTBI+ i COGAM han fet una crida a tota la ciutadania per sumar-se a aquesta jornada. "Aquest dissabte 5 de juliol, Madrid tornarà a omplir-se d'orgull, memòria i reivindicació. Tornarem a sortir al carrer amb força i alegria per celebrar vint anys del matrimoni igualitari i per recordar que els nostres drets no es negocien. Perquè continuem defensant la igualtat, la llibertat i la diversitat davant dels que volen retornar-nos al passat", han assegurat.