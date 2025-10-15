Yolanda Díaz, Jaume Collboni i Albert Dalmau assisteixen al lliurament del Premi Planeta en el MNAC

També assisteixen la consellera Sònia Hernàndez i el secretari d'Estat de Cultura Jordi Martí
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el president del Grupo Planeta, José Creuheras, assisteixen aquest dimecres a la nit al lliurament del 74 Premi Planeta de Novel·la al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en el 76 aniversari del Grupo Planeta.
Al sopar literari han acudit la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el delegat del Govern a Catalunya; Carlos Prieto, i el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí.
També els ex-president de la Generalitat, José Montilla i Artur Mas, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el del Banc Sabadell, Josep Oliu, entre altres.
Han assistit la guanyadora del Premi Planeta 2024, Paloma Sánchez-Garnica, i la finalista del Premi Planeta 2024, Beatriz Serrano.
El Premi Planeta de Novel·la està dotat amb 1 milió d'euros per al guanyador i 200.000 euros per l'obra finalista, i s'han presentat 1.320 originals, dels quals s'han seleccionat 10 finalistes.