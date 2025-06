Yolanda Díaz i Ernest Urtasun demanen a la Unió Europea que defensi els drets i llibertats de les persones LGTBIQ+

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, han acudit a la manifestació de l'orgull LGTBIQ+ a Budapest en representació del Govern central per defensar els drets i llibertats de les persones LGTBIQ+ dins de la Unió Europea.

"La Comissió Europea no pot mirar cap a una altra banda, no es pot quedar callada. Està en joc el futur d'Europa", ha comentat Yolanda Díaz, que ha apel·lat Europa a unir-se per evitar l'avanç de la ultradreta, ja que "s'estan començant a vulnerar drets fonamentals", en resposta a la prohibició de la manifestació a Budapest per part del president hongarès, Viktor Orbán.

"Avui Budapest és la capital de la democràcia, de l'esperança, de la llibertat, de la diversitat, de l'orgull, d'estimar lliurement i de ser el que vulguem ser", ha expressat la vice-presidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz.

Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha sostingut que "defensar els drets a Budapest, és defensar els drets a Madrid, a París o a una altra part de la Unió Europea".

La vicepresidenta ha expressat que els drets i les llibertats públiques "estan en joc no només a Hongria, sinó en el conjunt del món", ja que l'extrema dreta, ha afirmat és "no només Viktor Orbán, és Trump, és Millei o Meloni".

La líder de Sumar ha defensat que des del Govern central es continuaran defensant els drets i llibertats de les persones per evitar que les forces d'ultradreta entrin al poder a Espanya, ja que aquests actes de repressió com els que es produeixen a Hongria, ja es produeixen a Espanya. "Els governs del Partit Popular i de Vox estan prohibint actes com els que vivim aquí", conclou.