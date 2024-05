Yolanda Díaz, contra Eurovisió: "Israel és incompatible amb els valors que promou el concurs"

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest divendres que "Israel és incompatible amb els valors que promou el concurs i no hauria de participar" en el Festival d'Eurovisió, el final del qual se celebrarà aquest dissabte 11 de maig, a les 21.00 hores, a la ciutat sueca de Malmö.

"Eurovisió és alegria, pau i diversitat. No l'aparador on blanquejar el genocidi d'Israel contra el poble palestí, que és mort, destrucció i odi", ha afirmat la ministra en un comentari a X, recollit per Europa Press.

Aquesta petició se suma a la de les Joventuts Socialistes que han cridat a apagar les televisions durant l'actuació d'Eden Golan, qui representarà Israel amb 'Hurricane' en la final del Festival d'Eurovisió.

La representant d'Israel a Eurovisió 2024, Eden Golan, va ser escridassada però també aplaudida durant la seva actuació en la segona semifinal després que en els assajos previs es van sentir crits de 'Palestina lliure' mentre ella era a l'escenari.