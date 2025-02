Yasmina Khadra rep el Premi Pepe Carvalho i defensa que la novel·la negra "no és un gènere menor"

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor algerià Yasmina Khadra --pseudònim que utilitza Mohammed Moulessehoul-- ha rebut aquest dijous a la tarda el Premi Pepe Carvalho 2025 durant el festival BCNegra, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, i ha aprofitat per reivindicar que la novel·la negra "no és un gènere menor".

L'autor d'obres com 'Les orenetes de Kabul', 'L'atemptat' i 'Els virtuosos', ha rebut el guardó de mans de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un acte celebrat en el Va salar de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

Collboni ha dit sobre Khadra que és "un dels escriptors francòfons més llegits i, possiblement, un dels escriptors àrabs més traduïts".

Ha afegit que la seva prosa és "poètica, profunda, fascinant i repleta de crítica social i política", que aborda temes com les funestes conseqüències de les guerres, la incansable recerca de la identitat i les lluites per poder trobar el sentit de pertinença, en les seves paraules textuals ,així com les relacions entre Orient i Occident.

Khadra ha agraït el premi i ha aprofitat per acordar-se de Palestina, de la qual ha dit que és desposseïda de la seva pàtria i ha afegit: "Estem sofrint la més boja i insana de les èpoques, la més absurda i la més inquietant".