Xirgo (CAC), nomenat vicepresident primer del Grup d'Autoritats de Supervisió

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo, ha estat nomenat vicepresident primer del Grup d'Autoritats de Supervisió per als Serveis de Comunicació Audiovisual (Gassca), informa el CAC en un comunicat aquest dimarts.

Va ser nomenat durant una reunió del Gassca aquest dilluns, en la qual Xirgo va demanar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que activi la disposició addicional cinquena de la llei general de comunicació audiovisual.

Aquesta disposició preveu que s'impulsi un acord d'autoregulació amb les plataformes de vídeo a la carta per incorporar el català i altres llengües cooficials, i inclou els prestadors de serveis en altres estats membres de la Unió Europea que dirigeixin els seus serveis al mercat espanyol.

En la reunió també s'ha acordat la creació de tres grups de treball: de promoció d'obra europea, d'alfabetització mediàtica i de serveis en línia.

El Gassca és un òrgan de cooperació, que es va constituir el juny del 2023, format per les quatre autoritats audiovisuals a Espanya i per representants de les autonomies que no han creat el seu consell audiovisual, per intercanviar experiències i pràctiques.