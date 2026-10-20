Xavier Nueno guanya el Premi Anagrama d'assaig amb 'La revuelta de los copistas'

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El barceloní Xavier Nueno ha guanyat el 54è Premi Anagrama d'assaig, dotat amb 10.000 euros, amb l'obra 'La revuelta de los copistas. Cómo el conocimiento perdió el juicio' que aborda el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA).
El jurat, format per Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra i les editores Silvia Sesé i Isabel Obiols, ha seleccionat l'obra de Nueno entre els 340 originals presentats i que es publicarà aquest dimecres.
L'assaig, un relat de la privatització del saber i la seva conversió en mercaderia, ofereix una "visió original, incisiva i alegre" del desenvolupament de la IA que s'allunya de les profecies apocalíptiques llançades pels tecnooligarques i els seus consells d'administració i recorda que al centre d'aquesta revolució hi ha una cosa tan antiga com la biblioteca.
Nueno (Barcelona, 1990) és doctor en Estudis Visuals i de Mitjans de la Universitat de Harvard i actualment ensenya a l'Escola Politècnica Federal de Lausana: els seus treballs exploren la història del coneixement en la tradició occidental des de les seves dimensions artístiques, polítiques, sensorials i tecnològiques.
Va publicar el 2023 'El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información', en el qual revisita el mite de la biblioteca universal, i va signar com a coautor 'Napa(s). Persistir en lo inacabado' i 'Chaque Mercredi Caracas'.