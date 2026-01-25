Xavier Currius guanya el concurs de la Gran Festa de la Calçotada de Valls (Tarragona)

LAIA SOLANELLAS - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
Un veí de Santa Eulàlia de Berga (Barcelona), Xavier Currius, s'ha proclamat guanyador del concurs de menjar calçots que s'ha celebrat el migdia d'aquest diumenge en el marc de la 44 Gran Festa de la Calçotada de Valls (Tarragona), ha informat la Cambra de Comerç, Indústria i Servei de Valls en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Corrius s'ha imposat a la resta de participants després d'ingerir un total de 109 calçots, amb un pes 3.970 grams, en 45 minuts.
En segon lloc ha quedat Alejandro Alarcón, de Castelldefels (Barcelona), que ha menjat 127 calçots amb un pes de 3.580 grams, i en tercer lloc ha quedat l'alemany Gerald Krüger, que ha ingerit 106 calçots, de 3.290 grams.
La Gran Festa de la Calçotada, una de les festes gastronòmiques més importants de Catalunya, també inclou cercaviles, música en directe, mercats, degustació de productes i una demostració de com es cuinen els calçóts a la brasa.
A més del tradicional concurs de calçots, també s'organitzen els Premis del Concurs de Conreadors de Calçots, el Concurs de Salsa de la Calçotada de Valls, el Concurs de Fotografia a Instagram i el Premi a la Innovació en la calçotada.