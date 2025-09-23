La Xarxa Vives s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua per reforçar l'ús del català

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La Xarxa Vives d'Universitats s'ha adherit al Pacte Nacional per la Llengua, una iniciativa impulsada per la Generalitat, per promoure i reforçar l'ús del català en l'esfera pública i privada.
En un comunicat d'aquest dimarts de la Xarxa Vives, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha subratllat que amb la incorporació de la Xarxa Vives es "reforça el paper estratègic de l'acadèmia i les universitats en la formació de nous professionals lingüísticament competents".
Aquesta adhesió s'alinea amb la Declaració de Montserrat, aprovada per la Xarxa Vives, en la qual les 22 universitats membres aposten per un model d'educació superior multilingüe que permeti formar professionals "competents amb vocació internacional, alhora que realitzar el compromís amb la promoció i normalització del català".