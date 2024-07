La Xarxa SAI LGTBI+ de Catalunya s'amplia fins als 117 punts després de sumar el de Montcada (Barcelona)

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat en funcions, Tània Verge, ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac (Barcelona) per afegir el punt d'informació LGTBI+ municipal a la Xarxa Pública dels Serveis d'Atenció Integral (SAI) LGTBI+, amb el qual suma un total de 117 punts a tot Catalunya.

En l'acte de signatura d'aquest divendres, Verge ha destacat que els SAI són "fonamentals" per atendre les necessitats immediates de les persones LGBTI+ i per promoure canvis estructurals tant en les administracions públiques catalanes com en la societat, informa el departament en un comunicat.

Amb aquest nou SAI, els veïns tindran accés, sense necessitat de desplaçar-se, a informació i atenció especialitzada, a més d'acompanyament en inserció laboral o la renda garantida; suport per fer gestions administratives o la tramitació de la targeta sanitària per a persones trans, entre altres gestions.