La xarxa de museus de Tarragona i Terres de l'Ebre impulsa una publicació sobre l'eclipsi

TARRAGONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
La Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre (XTMCTTE), en col·laboració amb el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades (Tarragona), ha editat una publicació divulgativa, amb motiu de l'eclipsi total de Sol, visible a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre aquest 12 d'agost.
Amb el nom 'Els museus ens deixem eclipsar', l'objectiu és "apropar aquest fenomen excepcional al conjunt de la ciutadania des d'una perspectiva que combina el coneixement científic amb l'art, la cultura i el patrimoni", informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Proposa un recorregut per diferents aspectes vinculats als eclipsis i a l'observació del cel --des de l'antropologia i la religió fins a la navegació, l'art o les formes d'entendre el món de diverses cultures--, i amb aquesta iniciativa la XTMCTTE "reforça l'aposta per la interdisciplinaritat i la transversalitat de la cultura".