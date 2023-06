La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya dissenya un recorregut "en clau LGTBIQ+" per 55 obres

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

La Xarxa de Museus d'Art de Catalunya (XMAC) s'ha adherit a les reivindicacions del Dia de l'Orgull dissenyant un nou recorregut "en clau LGTBIQ+" per 55 obres repartides pels diferents equipaments museístics de la xarxa, amb el títol 'Som qui som, som com som'.

La iniciativa, comissariada per Pere Parramon i Laura Cornejo, vol oferir una reelectura d'aquestes obres amb una mirada diferent a la que "durant segles ha amagat una diversitat sexual i afectiva, que ha existit sempre", informa la XMAC en un comunicat aquest dijous.

El recorregut inclou des d'escultures romanes fins a barroques d'Andreu Sala i Josep Tramulles, a més d'artistes del segle XX com Adolfo Wildt i Miquel Blay i de creadors contemporanis, com Llena, Toni Torrell, Neus Buira, Joan Morey, Mar C. Llop, Paco y Manolo, Nazario, Saura-Torrente i Ettore Sottsass, entre d'altres.