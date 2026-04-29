La Xarxa d'Entitats pel Padró alerta que exigir el padró implica "traves" en la regularització

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
La Xarxa d'Entitats pel Padró ha alertat que, malgrat no ser un requisit per a la regularització, les denegacions i dificultats per empadronar-se agreugen la situació de vulnerabilitat de les persones i afegeixen "traves" innecessàries per acreditar la residència i continuar els tràmits, informa en un comunicat d'aquest dimecres.
El decret que regula el procés estableix que la residència de 5 mesos a Espanya es pot acreditar "mitjançant qualsevol prova vàlida en dret", i que fins i tot no caldrà el padró per a les empremtes digitals quan es concedeixin les resolucions.
Malgrat això, assegura la Xarxa, el fet que alguns ajuntaments i entitats locals restringeixin l'atenció a les persones empadronades "empitjora l'exclusió de veïns i veïnes que per la seva situació de vulnerabilitat residencial, entre d'altres, s'han vist privats de l'accés als drets que els garantiria el registre padronal".
La necessitat de recórrer als serveis socials per obtenir el certificat de vulnerabilitat de les persones afectades i condicionar la regularització a l'emissió d'aquest informe "implica traslladar a col·lectius ja precaritzats una càrrega administrativa injusta i desproporcionada".
La Xarxa d'Entitats pel Padró reitera la necessitat de comptar amb registres padronals que reflecteixin la realitat dels pobles i ciutats, ja que només així "podran dimensionar els recursos i equipaments per donar resposta a les necessitats de la ciutadania".