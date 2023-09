Woody Allen té idees per rodar a Nova York: "Si ningú ve i em paga, aleshores ho faré"

Sobre la IA al cinema: ningú no pot fer servir la cara, el cos o la veu "sense permís de l'actor"

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El cineasta novaiorquès Woody Allen, que estrena la seva pel·lícula número 50 amb 87 anys, ha assegurat aquest dilluns que, si torna a rodar, serà a la seva ciutat: "Si ningú ve i em paga, aleshores ho faré a Nova York".

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press abans que el 29 de setembre s'estreni a les sales espanyoles 'Golpe de suerte', rodada íntegrament en francès i que a Espanya distribueix Wanda Vision.

"No sé si faré més pel·lícules, però tinc algunes idees molt bones, i una de la millors seria una que tinc per a Nova York. Si ningú ve i em paga, aleshores ho faré a Nova York", ha afirmat.

ESPANYA

Ha recordat que recentment va rodar a Sant Sebastià 'Rifkin's Festival' i que li encanta Espanya, on viatja habitualment a tocar amb la seva banda de jazz: aquest mateix dilluns inaugura el Festival Internacional de Jazz de Barcelona.

Un dia abans de complir-se els 15 anys de l'estrena de 'Vicky Cristina Barcelona', ha explicat que no té "cap idea que sigui bona" per tornar a rodar a la capital catalana.

15 ANYS DE 'VICKY CRISTINA BARCELONA'

Preguntat per aquest aniversari, s'ha mostrat sorprès que ja faci tant temps i ha dit que només té "bons records" d'aquest període i de poder treballar amb tres actors que ha qualificat de meravellosos: Javier Bardem, Penélope Cruz i Scarlett Johansson.

Ha recordat que la gent va ser molt agradable durant el rodatge, que va tenir les millors ubicacions de la ciutat i que va mostrar com n'és de "preciosa" Barcelona, i ha reiterat que no es pot creure que ja hagin passat 15 anys.

HOMENATGE A FRANÇA

Quant a la nova pel·lícula, és la història de Fanny (Lou de Laâge) i Jean (Melvil Poupaud), que semblen un matrimoni ideal: tenen èxit a la feina, viuen en un exclusiu barri de París i semblen tan enamorats com al principi, fins que Fanny es retroba amb Alain (Niels Schneider), un antic company d'institut que no trigarà a tornar a veure.

Allen juga amb l'atzar, com en films anteriors, i ha subratllat que està "molt content" de poder fer un homenatge al cinema francès amb aquesta pel·lícula.

Ha agraït l'"entusiasme" amb el qual el públic francès rep sempre les seves pel·lícules, a més d'altres països europeus que s'han mostrat molt agradables amb ell, com Itàlia i com Espanya, on també ha rodat diverses vegades.

VAGA DE HOLLYWOOD

Preguntat per la vaga de guionistes i actors a Hollywood, ha respost que és una situació trista, que no coneix els detalls de les negociacions, però ha advertit sobre l'ús de la intel·ligència artificial (IA).

"S'hauria d'insistir que ningú no pugui fer servir mai la cara ni el cos ni la veu de ningú, duplicada, sense el permís de l'actor, perquè això seria un crim terrible. Seria horrible", ha emfatitzat.

EL FUTUR DE LES SALES

Sobre el futur de les sales de cinema, ha lamentat que moltes estiguin tancant a Nova York i considera "molt difícil lluitar" contra l'opció que el públic es quedi a casa, premi un botó de la plataforma i pugui mirar qualsevol pel·lícula.

Ha dit que el cinema també s'ha convertit en un producte molt car i, malgrat que creu que s'està anant en la "direcció incorrecta", veu molt difícil aturar aquesta tendència.

CONCERT A BARCELONA

Woody Allen inaugurarà aquest dilluns a la nit al Teatre Tívoli de Barcelona el 55è Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona juntament amb la New Orleans Jazz Band, una actuació que repetirà dimarts a la mateixa sala.

Allen estarà acompanyat de Conal Fowkes al piano i a la direcció musical, Simon Wettenhall a la trompeta i a la direcció musical, Brian Nalepka al contrabaix, Kevin Dorn a la bateria, Jerry Zigmont al trombó i Josh Dunn al banjo.