Woody Allen repassa estàndards del jazz davant 1.500 persones en el Teatre Tívoli de Barcelona

Han sonat cançons com 'Corina Corina', 'Hissi cream' i 'The old rugged cross'



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

Woody Allen and His New Orleans Jazz Band han repassat estàndards del jazz davant unes 1.500 persones en el concert d'obertura del 55 Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona al Teatre Tívoli.

Davant un públic entregat al cineasta en cadascuna de les seves intervencions amb el clarinet, el septet ha repassat una quinzena d'estàndards del jazz: "Asseguin-se i relaxin-se", ha demanat el cineasta després de la segona cançó del concert.

Han sonat durant l'hora i mitja de concert cançons com 'Corina Corina', 'Ice cream', 'Red wing', 'I can't escape from you', 'Girls go crazy' i 'The old rugged cross', entre unes altres.

Amb pantalons caqui, camisa blava i les cames creuades, Woody Allen, als seus 87 anys, ha anat compartint protagonisme amb la resta d'integrants de la banda, als que ha presentat en un moment del concert.

Allen ha estat acompanyat de Conal Fowkes al piano i direcció musical, Simon Wettenhall a la trompeta i direcció musical, Brian Nalepka al contrabaix, Kevin Dorn a la bateria, Jerry Zigmont al trombó i Josh Dunn al banjo.

Woody Allen ha remarcat abans del bis el "gran placer" de tornar a Barcelona i poder tocar al costat de la seva banda de nou a la capital catalana.

El director d''Annie Hall' tornava amb aquest concert a Barcelona després del seu últim pas pel Festival Jardins Pedralbes el 2019.

El cineasta, que ha aprofitat la seva estada a Barcelona per presentar també la pel·lícula 'Cop de sort', repetirà actuació aquest dimarts al mateix recinte, en el que són les seves úniques actuacions a Espanya.