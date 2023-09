Woody Allen obre el Festival de Jazz de Barcelona amb un concert en el Teatre Tívoli

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

Woody Allen and His New Orleans Jazz Band han obert la nit d'aquest dilluns el 55 Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona amb un concert al Teatre Tívoli, en el que repassaran estàndards del jazz.

Allen al clarinet està acompanyat de Conal Fowkes al piano i direcció musical, Simon Wettenhall a la trompeta i direcció musical, Brian Nalepka al contrabaix, Kevin Dorn a la bateria, Jerry Zigmont al trombó i Josh Dunn al banjo.

El cineasta, que ha aprofitat la seva estada a Barcelona per presentar la pel·lícula 'Golpe de suerte', repetirà actuació aquest dimarts al mateix recinte, en el que són les seves úniques actuacions a Espanya.