Woody Allen obre aquest dilluns el 55 Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona

El festival premiarà a Michel Camilo i el Retrat d'Artista es dedicarà a Horacio Fumero



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El 55 Voll Damm Festival de Jazz de Barcelona s'obre aquest dilluns i dimarts amb dos concerts del cineasta Woody Allen and His New Orleans Jazz Band al Teatre Tívoli.

Allen estarà acompanyat de Conal Fowkes al piano i direcció musical, Simon Wettenhall a la trompeta i direcció musical, Brian Nalepka al contrabaix, Kevin Dorn a la bateria, Jerry Zigmont al trombó i Josh Dunn al banjo.

Aquesta edició també explicarà a la seva programació amb Michel Camilo, Chucho Valdés, Joshua Redman, Andrea Motis, Sergio Mendes, Miguel Poveda, Richard Bona, Clara Peya i Ron Carter.

El pianista dominicà Michel Camilo tocarà a un concert a duo amb el menorquí Marco Mezquida i rebrà la Medalla d'Or del Festival, mentre que el contrabaixista Horacio Fumero serà el protagonista del Retrat d'Artista, amb cinc concerts diferents amb músics com la seva filla Lucía, Ignasi Terrassa, Rita Payés, Xavi Torres, Pedro Javier González i Bill McHenry, entre uns altres.

El festival tornarà al Moll de la Fusta el 25 de setembre amb Jazz & Food, una programació gratuïta que comptarà amb Dàmaris Gelabert, Sant Andreu Dixie Band, The Big Easy & Crew, Raúl Rodríguez 3F Power Trio, Liceu Blam Collective i Muv, i el 28 de setembre als cinemes Yelmo Comèdia el director Fernando Trueba i el dibuixant Javier Mariscal presentaran la pel·lícula 'Van disparar al pianista'.

Andrea Motis tornarà al Palau de la Música amb el seu projecte al costat de la Camerata Conservatori Liceu, Miguel Poveda actuarà en solitari a l'Auditori del Fòrum i amb Tomatito Sextet al Palau de la Música per recordar a Camarón de la Isla.

La sèrie flamenc De Cajón! proposarà vuit concerts entre els quals figuren Rosario, José Mercé, Miguel Poveda, Tomatito, María José Llergo, Dani de Morón, l'espectacle Así canta Jerez en Navidad i Alejandro Hurtado.

El Conservatori del Liceu serà la seu d'una programació de concerts i classes magistrals a càrrec de Kenny Barron, Yonathan Avishai-Omer Avital, Chis Potter Circuits Trio, Sylvie Courvoisier-Mary Halvorson, Joel Ross, Dave Douglas, Liceu Gran Ensemble, Aaron Parks i el quartet Pujol-Sanz-Serrano-Piraña.

Entre els artistes catalans figuren la Rufaca Folk Jazz Orchestra i la Big Band Jazz Maresme, que compartiran cartell en la Nit dels Big Bands, la Sant Andreu Jazz Band, que presentarà el Palau de la Música el seu disc dedicat a la música brasilera, així com Josep Mas, Kitflus i Carles Benavent.

FINESTRES

El festival recupera la sèrie Finestres amb música més enllà del jazz, amb concerts de Bebe en solitari, el pianista Sofiane Pamart i el projecte 'Un país para escucharlo', coliderat per Ariel Rot i Kiko Veneno.

Altres propostes del festival seran Bebel Gilberto, en un homenatge al seu pare Joâo Gilberto, el pianista Marco Mezquida i el seu projecte 'Tornado', el final de la gira d'homenatge a Stéphane Grappelli concebut per la violinista Èlia Bastida, la portuguesa Maro i la trobada de Paquito d'Rivera amb la Banda Municipal de Barcelona.