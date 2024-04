Won-Pyung Sohn: "Havia sentit a parlar de Sant Jordi, però no sabia que era així de gran"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'autora coreana Won-Pyung Sohn ha quedat impressionada amb la celebració de la diada aquest dimarts: "Havia sentit a parlar de Sant Jordi, però no sabia que era així de gran".

En unes declaracions a Europa Press, ha explicat que se sent commoguda per haver estat convidada a Barcelona com a escriptora i ha dit que és "genial" que hi hagi lectors fent cua perquè els signi les seves dues novel·les: 'Ametlla' i 'El impulso'.

Ha agraït que les seves obres siguin traduïdes al català i al castellà i ha indicat que la seva primera novel·la 'Ametlla' està protagonitzada per un noi que no sent res i creu que "els lectors senten el que el protagonista no sent".