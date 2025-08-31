Willy Toledo, Marina Rossell i Laia Manzanares recolzen la Global Sumud Flotilla a Barcelona

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
L'actor Willy Toledo ha demanat a Barcelona, davant d'un dels vaixells de la Global Sumud Flotilla que parteix a Gaza aquest diumenge, "expulsar a l'estat genocida d'Israel de tots els organismes internacionals".
En declaracions als mitjans, també ha criticat a Israel pels 200 periodistes que "han estat assassinats, la gran majoria d'ells en accions directament planificades per assassinar mitjans de comunicació".
Amb ell també han parlat als mitjans la cantant Marina Rosell, que ha dit que "la guerra comença amb la pau i acaba amb la pau", i l'actriu Laia Manzanares, que ha reclamat protegir les persones que s'embarquen en la flotilla.