El WeMind Internacional Forum reunirà uns 500 professionals en salut mental a Barcelona

Acollirà més de 200 empreses el 26 i 27 de novembre

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El WeMind Internacional Forum reunirà uns 500 professionals en les àrees de longevitat, neurociències i salut mental, i més de 200 empreses de 10 sectors diferents al World Trade Center Barcelona el 26 i 27 de novembre, informa aquest dijous en un comunicat.

Es tracta d'una iniciativa del Clúster de la Salut Mental de Catalunya, WeMind Cluster, que aplega "totes les parts interessades" (hospitals, universitats, centres de recerca, laboratoris farmacèutics), la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

L'esdeveniment té com a objectiu "potenciar l'activitat empresarial i la innovació fomentat l'intercanvi d'idees i la col·laboració entre sectors" i comptarà amb experts tant a nivell nacional com internacional.

El president de WeMind Cluster, Francesc Xavier Arrufat, ha afirmat que el fòrum servirà perquè "fructifiquin noves relacions, s'obrin idees inspiradores, es generin nous projectes i prosperin noves línies de productes i serveis útils per a les persones i la comunitat".

6 ÀREES TEMÀTIQUES

El fòrum abordarà qüestions classificades en àrees seleccionades a partir de les tendències identificades en el pla estratègic de salut mental i autonomia personal de Catalunya, elaborat el 2023 per l'agència per a la competitivitat Acció de la Generalitat.

Així, constarà de 6 àrees temàtiques: atenció i cures, transformació digital, nous models d'habitatge, reptes socials, longevitat i desenvolupament de negocis.

PONENTS

La baronessa Susan Greenfield s'encarregarà de la sessió inaugural com a consellera delegada de Neuro-Bio Ltd, empresa que ha desenvolupat un biomarcador per diagnosticar l'Alzheimer abans de l'aparició dels símptomes, i exposarà la ponència 'Societal Challenges to live longer and better'.

També destaquen ponents com la fundadora de l'Euro Mediterranean Economists Association (Emea), Rym Ayadi, la investigadora en polítiques de cures de la London School of Economics, Adelina Comes, el cap de neuropsiquiatría de l'Hospital de Massachusetts, Joan Camprodon, i el director d'estratègia empresarial d'Acció, Joan Martí.