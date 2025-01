Wegzryn menja 195 calçots i guanya el concurs de la Gran Festa de la Calçotada de Valls (Tarragona)

TARRAGONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El guanyador del concurs de menjar calçots a la 43 edició de la Gran Festa de la Calçotada de Valls (Tarragona), Adrià Wegzryn, ha menjat un total de 195 calçots, més de 3 quilos, aquest diumenge durant la celebració de l'esdeveniment.

Wegzryn ha guanyat per 13 vegada aquest concurs, i en aquesta edició l'han seguit Ramón Caballero i David Martín, ha informat la Cambra de Comerç de Valls en un missatge de 'X' recollit per Europa Press.

Valls és conegut com la capital del calçot per ser la ciutat d'origen de la calçotada, a finals del segle XIX, i aquesta edició compta, a més, amb el reconeixement de ser el primer acte en el marc de la celebració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia.

La jornada ha comptat amb els calçots d'IGP Calçot de Valls i amb diferents activitats tradicionals i festives com cercaviles, demostracions de rostit de calçots, tallers i concursos de cuina de calçots i la seva salsa, a més del concurs de menjar calçots.

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assistit a l'esdeveniment i ha felicitat a l'organització "per l'èxit d'aquesta festa", en un missatge en el seu compte 'X'.