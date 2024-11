Weezer actuarà al juliol a la sala Razzmatazz de Barcelona

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock alternatiu nord-americà Weezer, liderada per Rivers Cuomo, actuarà el 9 de juliol a la sala Razzmatazz de Barcelona, ciutat que no visiten des del 2002.

El grup estarà acompanyat per Bad Nerves com a teloners, i les entrades per al concert es posaran a la venda aquest divendres, ha informat la promotora Live Nation en un comunicat.

Weezer ha commemorat aquest any el 30è aniversari del seu disc de debut, el conegut com 'Blue Album', i durant aquestes tres dècades de trajectòria han compost cançons com 'Buddy Holly', 'Island in the sun' i 'El Scorcho'.