Vuit ferits no greus a Catalunya pel fort vent d'aquest diumenge

BARCELONA 29 març (EUROPA PRESS) -
Vuit persones han resultat ferides no greus a diversos municipis de Catalunya pel fort vent d'aquest diumenge, set de les quals han estat traslladades a centres sanitaris i una altra ha estat donada d'alta in situ.
La cap d'equip del Centre de Coordinació Operativa de Protecció Civil de la Generalitat, Rosa Mata, ho ha dit en declaracions al canal 3/24 recollides per Europa Press.
Almenys tres d'aquestes persones eren a un càmping de Camarasa (Lleida) i unes altres s'han ferit amb objectes despresos pel vent en altres municipis.
DILLUNS, MENYS INTENSITAT
Mata ha dit que la força del vent "anirà clarament a la baixa a partir de les 8 del vespre".
Dilluns, el vent bufarà amb menys intensitat, encara que a la tarda pot ressorgir una mica a Ponent (Lleida) i Tarragona.