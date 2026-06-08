Vuit detinguts per afavorir la immigració clandestina amb documents falsos a Gurb (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
El líder va ser localitzat i detingut a Alacant
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a Gurb (Barcelona) i Alacant vuit persones i ha desarticulat un grup criminal que havia creat una estructura amb diferents nivells mitjançant la qual ciutadans estrangers amb residència legal a Espanya poguessin portar els seus familiars estrangers pel procediment de la reagrupació familiar, proporcionant volants d'empadronament falsificats.
El líder de la trama criminal era l'encarregat de contactar i facilitar la documentació fraudulenta necessària a ciutadans estrangers per poder portar els seus familiars i que fixessin la seva residència a Espanya, i per a això, signaven un contracte d'arrendament amb un fill dels propietaris d'una casa situada a Gurb, informa en un comunicat el cos.
Per a això pagaven 550 euros al mes en concepte de lloguer fictici, arribant alguns estrangers a pagar durant 12 mesos la quantitat exigida, tot i que mai arribessin a viure allà perquè hi residia la família propietària de la casa.
Per donar credibilitat al contracte de lloguer, el grup criminal li donava un volant d'empadronament i un informe d'adequació de l'habitatge estès per l'ajuntament, en el qual suposadament la persona figurava d'alta en el padró municipal d'aquesta localitat i estaria preparant la casa perquè pogués ser habitada per tota la família.
Aquests volants i informes van resultar estar falsificats ja que mai els van arribar a donar d'alta en el padró municipal, ni els informes havien estat estesos pels tècnics de l'ajuntament.
FINS A 6.000 EUROS
La xarxa cobrava quantitats variables, depenent de la capacitat econòmica de la persona que pretenia portar la família, que arribaven a ascendir fins als 6.000 euros per cada familiar a reagrupar.
El líder, després de saber que estava sent investigat, va tractar d'eludir l'acció policial, si bé va ser finalment detingut a Alacant per membres de la Policia Nacional, on s'intentava ocultar.