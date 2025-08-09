Vuit comarques de Lleida i Tarragona es troben en perill molt alt d'incendi forestal aquest dissabte

LLEIDA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha activat el nivell 3 del pla Alfa a 53 municipis de vuit comarques de Ponent (Lleida) i Terres de l'Ebre (Tarragona) per perill molt alt d'incendi forestal aquest dissabte.
Són la Noguera, el Segrià, les Garrigues, l'Urgell (Lleida), Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Conca de Barberà (Tarragona), informen Agents Rurals de la Generalitat via X.
Protecció Civil té activada l'alerta del pla Procicat per l'onada de calor prevista per als pròxims dies en el terç oest: des d'aquest dissabte es poden superar els llindars de calor intensa al Pallars Sobirà, la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià i les Garrigues (Lleida).