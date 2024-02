Voluntariat CaixaBank va impulsar 3.604 activitats per acompanyar 34.000 persones grans el 2023

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Voluntariat CaixaBank ha impulsat 3.604 activitats per acompanyar, atendre i millorar la qualitat de vida de 34.095 persones grans de tot Espanya el 2023, ha informat aquest dimarts en un comunicat.

Les accions han comptat amb la participació de 2.662 voluntaris de CaixaBank de totes les comunitats, amb la col·laboració de 276 entitats socials locals, i s'han centrat en quatre programes estratègics: acompanyament de persones grans, educació, medi ambient i digitalització.

El 2023 es van organitzar 3.485 activitats per acompanyar més de 32.000 persones grans, i es van fer activitats per acostar la cultura, el lleure i l'esport a aquest col·lectiu.

Entre elles, per exemple, hi ha l'acompanyament a persones grans de la Residència Assistida per a Gent Gran Hospital de Sant Miquel-Fundació Albà, amb un recorregut per veure la il·luminació de Nadal de Barcelona; l'organització a Tomelloso (Ciudad Real) de les III Olimpiadas de Mayores en Castilla, o la preparació d'algunes activitats de la Festes Decennals a Valls (Tarragona).

La formació en educació financera és un altre dels eixos de Voluntariat CaixaBank, i durant el 2023 es van impartir més de 100 tallers a través dels quals 1.500 persones grans van adquirir coneixements bàsics sobre com gestionar les seves finances o operar de manera responsable i segura, i també hi va haver formacions en competències ofimàtiques.

A més d'aquestes accions, Acció Social CaixaBank impulsa el programa 'Plens de vida', que promou el desenvolupament personal de les persones grans a zones despoblades per facilitar-los una vida plena i compromesa amb la seva comunitat.