Vito Quiles renuncia a entrar a la UAB, on els Mossos han carregat contra els manifestants

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
L'activista d'extrema dreta Vito Quiles ha renunciat a celebrar l'acte que tenia previst en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on els Mossos d'Esquadra han carregat contra desenes de joves que es manifestaven per impedir la seva entrada.
Durant el transcurs de la tarda els agents d'ordre públic de la policia catalana ha format una línia policial per evitar que els manifestants i un petit grup de seguidors de Vito Quiles es trobessin.
Els manifestants antifeixistes han llançat alguns objectes contra el cordó policial i sobre les 18.45 hores els agents han carregat contra ells per dispersar-los.