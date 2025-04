Vithas renova l'acord de patrocini amb el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha renovat el seu acord de patrocini amb el Barcelona Open Banc Sabadell - 72è Trofeu Comte de Godó, informa el grup sanitari aquest dijous en un comunicat.

Serà patrocinador del torneig per segon any consecutiu, en el seu compromís amb "la promoció de l'esport com a hàbit de vida saludable".

També ha destacat que així pretén enfortir els seus llaços amb la societat i institucions de Barcelona i la seva província, on la companyia ultima la construcció d'un hospital a Esplugues de Llobregat, amb la previsió d'obrir-lo durant la segona meitat de l'any.