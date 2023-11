Vithas Lleida participa en la formació de 5 professores de la Universitat de Cracòvia

LLEIDA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre Mèdic Vithas Lleida ha rebut cinc professores poloneses de la Universitat de Cracòvia dins el programa Erasmus Training, i en col·laboració amb la Universitat de Lleida (UdL).

L'objectiu és investigar noves maneres de treballar l'educació per a la salut per incorporar-les a la universitat de Polònia, informa Vithas aquest dimecres en un comunicat.

El director d'Infermeria de l'hospital, Jorge Rodríguez, els ha explicat una visió integral del sistema de salut espanyol i ha dit que estan "completament compromesos a fer costat a la comunitat educativa sanitària" a nivell local i internacional.

La vicedegana de Relacions Internacionals de la UdL, Eva Barallat, ha afirmat que acollir professores de l'estranger "permet compartir coneixement i crear llaços que transcendeixen fronteres".

L'hospital i la UdL també han col·laborat en altres iniciatives; per exemple, formar universitaris com a voluntaris de primers auxilis per a esdeveniments esportius, a més de captar voluntaris per a l'equip assistencial de la II Marató Vithas Lleida.