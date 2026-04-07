La visita del Papa a Espanya costarà més de 15 milions i tindrà un retorn de més de 100 milions, segons els coordinadors

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La visita del papa Lleó XIV a Espanya costarà més de 15 milions d'euros i de moment calculen que està coberta la meitat d'aquest finançament, segons han informat els coordinadors del viatge a Espanya.
Així ho han avançat aquest dimarts en una roda de premsa a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).
"El cost no serà inferior a 15 milions d'euros", ha puntualitzat el sotssecretari per a Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, a l'hora que ha afegit que la visita tindrà un "impacte superior als 100 milions d'euros".