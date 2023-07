La Virreina reuneix la filmografia del col·lectiu Leeds Animation Workshop en una exposició

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acollirà a partir de divendres l'exposició 'Había una vez', que reuneix tota la filmografia del col·lectiu feminista Leeds Animation Workshop (LAW).

Segons un comunicat aquest dimecres de la sala, la mostra comptarà amb els "més de 40 curtmetratges" que el LAW ha produït i distribuït des de l'any 1978 i es podrà veure fins al 15 d'octubre.

El col·lectiu britànic aborda en les seves obres temes com la desigualtat, el sexisme, el racisme, l'assetjament laboral i les polítiques socials del Regne Unit i Europa.

La seva primera pel·lícula 'Who needs Nurseries? We do', del 1978, tracta amb humor la falta d'escoles bressol des del punt de vista d'una nena de quatre anys, i els seus films es basen en àmplies investigacions amb llargs processos de consulta.

En l'exposició destaca la sèrie de quatre films d'animació que evoca la literatura infantil i els contes de fades: 'Through the Glass ceiling', 'No offence', 'Did I say hairdressing' i 'Working with care'.