La Virreina celebrarà el Corpus amb el tradicional ou com balla i una catifa floral

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El Palau de la Virreina de Barcelona acollirà el tradicional ou com balla i una catifa floral del centre ocupacional Sant Camils i de Parcs i Jardins del consistori durant la celebració del Corpus entre el 4 i el 7 de juny.
En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament de Barcelona destaca que el Corpus és una de les festes "més emblemàtiques i plenes de simbolisme de l'any" en la qual les catifes florals s'estenen pels carrers i equipaments dels districtes elaborades per entitats de la ciutat i que esperen que les desfacin els gegants, les bèsties i els balls populars.
A més de la del Palau de la Virreina, altres catifes destacades seran la de l'Ajuntament, elaborada pels alumnes d'Art Floral del Taller d'Oficis Barcelona per la Natura de Barcelona Activa.
Així, hi haurà 45 espais repartits per tota la ciutat que formaran part de la programació i 20 ous com balla i 20 catifes.
La festa del Corpus es completarà amb un ventall d'activitats que inclouen cercaviles, balls, jornades de portes obertes, repics de campanes, exposicions i xerrades.