La Virreina de Barcelona acull exposicions de Trinh T. Minh-ha i d'Isaías Griñolo

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acollirà fins l'1 de març del 2026 l'exposició 'Vist però no vist' de la cineasta i escriptora Trinh T. Minh-ha i la mostra 'Expaña 365' de l'artista Isaías Griñolo, informa l'equipament en un comunicat aquest dimarts.
'Vist però no vist' és la primera exposició retrospectiva a Espanya de Trinh T. Minh-ha, "una de les grans veus de referència dins el cinema etnogràfic experimental i figura crucial del feminisme".
Trinh treballa des del feminisme i la presència de les dones que reivindiquen una visió no heroica de les relacions, i el títol de l'exposició, triat per la mateixa artista, mostra com en el "joc entre el que es revela i el que resta ocult sorgeix una altra manera de mirar".
Les seves pel·lícules qüestionen la mirada "exotitzadora" del documental antropològic tradicional i introdueixen l'experimentació avantguardista i la poesia, i aquesta mostra, comissariada per Manuel J. Borja-Villel, compta amb un programa a Zumzeig Cooperativa on es mostrarà la filmografia de la cineasta.
'Expaña 365', d'Isaías Griñolo i comissariada per Valentín Roma, parteix de la idea d'allò diari com a acumulació i contenidor de memòria, i s'articula en quatre intervencions en les quals mira d'entendre l'"auge dels etnonacionalismes, a més de l'entrellat negacionista d'aquests nous bàrbars".
En aquesta mostra, la primera intervenció es titula 'Fandango (caballo)' i la segona 'Sopla (Dios es fascista)'; i la resta són 'Ya tienen asiento' i dues peces audiovisuals, '1.500 kilos' i 'Cuaderno de trabajo nº 11. Siete días'.