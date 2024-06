El violador d'Igualada pretenia "fer el màxim dany possible a la víctima"

Un perit el descriu com un "delinqüent sexual homicida"

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

Un agent dels Mossos d'Esquadra especialista en anàlisi de conducta criminal ha assegurat que l'home acusat de violar una jove de 16 anys l'1 de novembre del 2021 en sortir d'una discoteca d'Igualada (Barcelona) pretenia "fer el màxim dany possible a la víctima".

Així ho ha explicat aquest dijous davant el tribunal de la secció 10 de l'Audiència de Barcelona durant la quarta sessió del judici, en què declaren diversos perits que han analitzat la conducta de l'acusat i les seqüeles de la víctima, que va haver de ser operada en diverses ocasions a causa de la gravetat de les lesions.

Ha explicat que els agressors que ataquen víctimes desconegudes tenen un perfil més violent: "Vam veure que era un agressor amb víctima desconeguda, per la qual cosa encaixava aquest tipus de violència. Vam tenir en compte la forma de l'actuació i l'abandonament de l'escena", i ha assegurat que no ha vist mai una agressió sexual com aquesta, en les seves paraules.

LA VA DEIXAR "SENSE ROBA NI PROTECCIÓ"

Després de l'agressió, l'acusat va abandonar la víctima al lloc dels fets "sense roba ni protecció", i ha dit que dies després de l'agressió van fer una reconstrucció dels fets a la mateixa hora en què es va produir la violació i que la zona estava totalment fosca.

"La víctima no era visible a ulls de ningú. Si no arriba a ser trobada pel camioner, no sé qui l'hauria vist. La va deixar despullada a la intempèrie amb lesions molt greus. La va deixar en un estat d'absoluta fragilitat. El que volen amb aquestes accions és ampliar el patiment de la víctima", ha expressat.

ANTECEDENTS SEXUALS DE L'ACUSAT

El mateix agent ha recordat que l'acusat té antecedents per agredir sexualment la seva germana menor d'edat i dues exparelles: "El conflicte el té amb les dones, i la manera de resoldre'l és a través de la violència".

L'ha descrit com un "delinqüent sexual homicida", amb falta d'empatia i de penediment i, sobre si aquests agressors sexuals violents pot ser que hagin patit algun maltractament o abús durant la infància, ha respost textualment que són factors, però no són determinants.

Ha diferenciat els agressors amb víctimes conegudes dels agressors amb víctimes desconegudes, i ha assegurat que l'acusat podria reincidir amb molta més probabilitat que els agressors violents amb víctimes conegudes, perquè si no la coneix, "el motiu no està focalitzat".

"Els estudis determinen que en aquests agressors amb víctima desconeguda, la reincidència pot ser del 70%. Ha passat de víctimes familiars a una víctima desconeguda. Ha traspassat la barrera de fer-ho a casa amb les parelles a fer-ho amb una víctima estranya", ha detallat.

ALTRES PERITS

Quatre agents de la Unitat Central de Genètica Forense han declarat que durant el cas van arribar a recuperar 109 mostres de peces de roba per analitzar, i que en algunes s'hi van trobar perfils genètics que coincidien amb els de la víctima.

A més a més, dues psicòlogues forenses han sostingut que la jove presentava síndromes d'estrès posttraumàtic, algunes "derivades de l'afectació física", ja que va tenir moltes seqüeles que li van provocar alteracions de l'estat anímic.

"Té simptomatologia ansiosa i depressiva que condiciona el seu dia a dia. Té pensaments suïcides, somnis i records. La seva personalitat estava en construcció, per la qual cosa això pot repercutir en la seva personalitat i causar seqüeles", ha garantit una d'elles.

Ha dit que la víctima no recordava els fets "a causa de l'estat d'inconsciència derivat del traumatisme cranioencefàlic", i ha negat poder afirmar si podrà recobrar part del record.