Viñuales (Tarragona) lamenta "molts danys materials" a tota la ciutat per les pluges de dilluns

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha confirmat que el temporal de pluja, vent i calamarsa que va afectar Catalunya dilluns a la tarda ha provocat "molts danys materials" a tota la ciutat, que està en vies de recuperar la normalitat, encara que aquest dimarts encara hi ha veïns que no tenen llum a causa de la caiguda d'arbres sobre la xarxa elèctrica.
En una entrevista a '3Cat Info' recollida per Europa Press, l'alcalde ha dit que l'episodi de pluges i calamarsa ha provocat afectacions en tota la ciutat, i ha provocant "una situació molt complexa".
Viñuales ha afegit que, malgrat la magnitud de l'episodi de pluges, és una sort que no calgui lamentar cap dany personal, encara que ha dit tenir constància d'una col·lisió entre dos autobusos que va deixar alguns ferits lleus a causa del trencament d'un vidre: "És una sort que no hagi passat res més".
L'alcalde ha assenyalat que, encara que és obligació de les administracions fer previsió, "no hi ha manera" que una ciutat pugui assimilar un xàfec com el de dilluns, amb els recursos disponibles, sense que es registrin danys.
CANVI CLIMÀTIC
"Tots com a societat i com a humanitat hauríem de plantejar-nos per què passa", ha afirmat Viñuales, que ha dit que la ciutat pateix al voltant de dos episodis similars a l'any i que els ha relacionat amb el canvi climàtic.
"Tot té relació amb el canvi climàtic. I és així, és innegable, i qui digui el contrari, per l'amor de Déu, és que està intentant tapar el sol amb un dit", ha lamentat l'alcalde, que ha recordat que no hi ha un pla B per al planeta i que el primer pas és reconèixer la situació i prendre mesures, encara que no siguin agradables.
En aquest sentit, ha dit que algunes d'aquestes també passaran per l'àmbit municipal, per exemple, les relatives a la mobilitat sostenible.
ES-ALERT
Preguntat sobre si el Govern hauria d'haver enviat una ES-Alert per avisar la població, Viñuales ha respost que "ahir les previsions meteorològiques en cap moment" parlaven de l'existència d'un risc i que, de fet, la comarca del Tarragonès no estava inclosa a la zona de perill.
Ha explicat que el xàfec va començar a les 17.45 hores, que a les 17.50 hores el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) va fer un avís i que a les 17.52 hores l'Ajuntament va activar tots els seus serveis d'emergències: "Si Protecció Civil de la Generalitat hagués tingut el mínim dubte, òbviament hagués sol·licitat l'activació de la prealerta o de l'alerta", ha defensat.
L'alcalde ha subratllat que el que desitja ara és estar centrat a recuperar la normalitat a la ciutat i, sobretot, a ajudar les persones que ho necessitin.